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Al Masira: хуситы заявили, что силы ПВО сбили американский дрон MQ9

Сбитый американский беспилотник выполнял миссию в йеменской провинции Ходейда.
Ян Брацкий 2024-02-19 10:35:01
© Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec, Keystone Press Agency, Global Look Press

Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на американский беспилотник MQ9.

«Представитель вооруженных сил заявил, что наши средства ПВО смогли... сбить подходящей ракетой американский дрон (MQ9), выполнявший враждебные задачи против нашей страны в воздушном пространстве провинции Ходейда», - приводит телеканал Al Masira слова бригадного генерала Яхьи Сари.

Военачальник добавил, что силы обороны Йемена готовы и дальше поражать враждебные цели на своей территории, пишет RT.

США и Великобритания наносят удары по позициям йеменских хуситов с середины января. Главными целями стали ракетные и радарные установки, места хранения крылатых ракет и беспилотников. По мнению западной коалиции, своими действиями они обеспечивают безопасность гражданского судоходства в Красном море. В Йемене действия Вашингтона и Лондона называют агрессией.

#сша #дрон #Йемен #MQ-9 #Хуситы
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