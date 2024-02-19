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ВМС Великобритании сообщили об атаке у берегов Йемена

В Управлении морских торговых операций Великобритании рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе.
Ирина Егорова 2024-02-19 00:58:01
© Фото: Mohammed Mohammed XinHua Globallookpress

В Красном море, в 35 морских милях (64,8 км) к югу от порта Мокки в Йемене произошел инцидент, который был расценен Управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах Великобритании как атака.

«Власти проводят расследование. Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности», - говорится на сайте Центра. 

Подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее американские военные впервые обнаружили подводный беспилотник йеменских хуситов - движения «Ансар Алла», которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море.

#Великобритания #атака #красное море #инцидент #йеменские хуситы #UKMTO
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