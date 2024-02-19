ВМС Великобритании сообщили об атаке у берегов Йемена

В Красном море, в 35 морских милях (64,8 км) к югу от порта Мокки в Йемене произошел инцидент, который был расценен Управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах Великобритании как атака.

«Власти проводят расследование. Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности», - говорится на сайте Центра.

Подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее американские военные впервые обнаружили подводный беспилотник йеменских хуситов - движения «Ансар Алла», которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море.