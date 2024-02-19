В Чехии посчитали общую сумму выплат беженцам с Украины с 2022 года

С начала 2022 года Чехия выплатила украинским беженцам около 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов) в виде гуманитарных пособий, сообщает издание Idnes.

«Многие из взрослых беженцев уже нашли себе работу и "возвращают долги" республике в виде налогов и страховых взносов», - отмечается в сообщении.

На данный момент в Чехии находится 383 тысячи беженцев из Украины, три четверти из которых - это дети, женщины и пожилые люди. Сперва власти республики представляли льготу мамам с детьми, потом это пособие было заменено на взносы солидарности людям, приютившим беженцев. С июля в гуманитарное пособие стали включать деньги на проживание и жилье - на такую выплату могли рассчитывать семьи беженцев с доходом ниже прожиточного минимума.

Ранее Владимир Зеленский призвал Запад прекратить выплачивать пособия украинским беженцам. Вместо этого он предложил оказывать финансовую поддержку напрямую бюджету страны. По его словам, некоторые граждане Украины получают средства и за рубежом, и в родной стране.