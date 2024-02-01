Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США по крушению Ил-76

Государственная дума России рассмотрит сегодня обращение к Конгрессу США по поводу крушения Ил-76, перевозящего военнопленных ВСУ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что транспортный самолет Ил-76 был сбит американским ЗРК Patriot, в результате чего погибли как российские пилоты, выполнявшие гуманитарную миссию, так и украинские солдаты, которые «должны были вернуться домой». Государственная дума намеревается показать конгрессменам, «в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом».

«Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан», - написал Володин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что упавший в Белгородской области Ил-76 был сбит ракетой американской системы Patriot, согласно данным экспертизы. Он отметил, что Россия настаивает на проведении международного расследования трагедии, и попросил прислать зарубежных экспертов для проведения анализа.