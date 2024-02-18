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МЧС сообщило об эвакуации всех рыбаков с оторвавшейся на Сахалине льдины

В спасении рыбаков задействовали 14 специалистов и восемь единиц техники.
Никита Черненко 2024-02-18 07:24:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

МЧС задействовало 14 специалистов и восемь единиц техники, включая вертолет Ми-8, для спасения рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдины в охотском море. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 82 рыбака оказались в километре от берега после того, как произошел отрыв ледяного поля шириной 50 метров в районе села Стародубское на побережье Охотского моря. В данный момент сотрудникам МЧС удалось доставить на берег всех любителей рыбалки, травм у спасенных нет.

«Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет», - написали в МЧС.

Информация об отрыве льда в районе села Стародубское поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС утром 18 февраля по местному времени. После этого к месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели с нескольких постов.

#в стране и мире #МЧС РФ #Охотское море #спасение #рыбаки #дрейфующая льдина
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