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На Сахалине пытаются спасти 14 рыбаков с оторванной льдины

К месту происшествия направились 10 специалистов с двумя снегоходами, тремя различными лодками и грузовым автомобилем.
Дарина Криц 2024-02-18 03:22:01
© Фото: info65mchs Telegram

В Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине в районе села Стародубское на юге региона.

Информацию о происшествии утром 18 февраля получил Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

«Поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек. К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели поста с. Стародубское в количестве трех человек с одной лодкой и одним снегоходом», - рассказали спасатели.

Вместе с ними на помощь рыбакам отправились два сотрудника ГИМС Долинского района с одним снегоходом, а также спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области - пять человек на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.

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