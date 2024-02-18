На Сахалине пытаются спасти 14 рыбаков с оторванной льдины

В Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине в районе села Стародубское на юге региона.

Информацию о происшествии утром 18 февраля получил Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

«Поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек. К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели поста с. Стародубское в количестве трех человек с одной лодкой и одним снегоходом», - рассказали спасатели.

Вместе с ними на помощь рыбакам отправились два сотрудника ГИМС Долинского района с одним снегоходом, а также спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области - пять человек на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.