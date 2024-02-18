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Илон Маск согласился, что США лгут о ситуации на Украине

Миллиардер Дэвид Сакс сделал публикацию о том, что Вагшингтон лжет о положении Украины в конфликте, и Маск в комментариях согласился с ним.
Анастасия Бобылева 2024-02-18 06:09:01
© Фото: Grzegorz Wajda Keystone Press Agency Globallookpress

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с пользователем, написавшим, что США лгут о положении Украины в конфликте и что их нынешняя политика является «верхом безумия».

«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она истощает его», - говорится в публикации миллиардера Дэвида Сакса.

По словам Сакса, американская пропаганда убеждает граждан США, что мировое сообщество поддерживает Вашингтон, однако на самом деле политика Штатов является «верхом безумия». Он также подчеркнул, что Вашингтон сам отверг возможности мирного урегулирования конфликта, но власти убеждают американцев, что нет никакой возможности заключить мир. Также Сакс отметил, что, если Украина продолжит участие в конфликте, ее положение усугубится, но Вашингтон заявляет, что Киев может улучшить ситуацию.

Илон Маск на эту публикацию ответил лаконичным комментарием: «Точно».

Ранее Илон Маск уже делал высказывания на тему украинского конфликта. Он заявил, что поражение России на поле боя исключено и поставки вооружений Киеву не повлияют на ситуацию.

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