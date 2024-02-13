Илон Маск заявил, что поражение России на поле боя невозможно

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия никак не может проиграть Украине на поле боя. Он сказал это перед сенаторами-республиканцами, выступая на онлайн-конференции на платформе X Spaces.

«Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что нет ни малейшего шанса на проигрыш президента России Владимира Путина в конфликте на Украине», - говорится в публикации Bloomberg.

Миллиардер выразил согласие с сенатором Роном Джонсоном из Висконсина, который утверждал, что Путин не проиграет на Украине. По словам Джонсона, те, кто считает иначе, живут в мире фантазий, отметили журналисты издания.

Кроме того, Маск обратил внимание на бесполезность отправки военной помощи Киеву. Он считает, что эти расходы не помогают Украине, так же как и попытки затянуть конфликт.

Ранее стало известно, что проект помощи Украине и Израилю прошел голосование в американском сенате. Ужесточение мер по охране границы США в него не включили. В поддержку проекта высказались 66 сенаторов, 33 были против. Верхняя палата может рассмотреть закон уже в среду, 14 февраля.