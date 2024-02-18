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На Сахалине около 50 рыбаков находятся на оторвавшейся льдине, 21 спасли

Примерно на 05:00 по московскому времени планировался вылет вертолета Ми-8 для спасения находящихся в беде рыбаков.
Дарина Криц 2024-02-18 06:03:01
© Фото: МЧС РФ

В море у берегов Сахалинской области на оторвавшейся льдине находятся около 50 рыбаков. Для их спасения планируется задействовать вертолет Ми-8 МЧС РФ, это произойдет около 05:00 по времени Москвы.

Вместе с этим, по состоянию на 12:00 по времени Сахалина (04:00 по московскому времени) спасателям удалось вернуть на берег 21 рыбака. Обновленные данные сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«В село Стародубское дополнительно выехали спасатели от ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области на автомобиле с моторной лодкой. На 13:00 запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. По уточненным данным на оторвавшемся льду остаются около 50 человек», - указали в региональном главке.

Прежде было известно о 14 рыбаках, которые оказались в море на огромном куске льда.Тогда для их спасения к месту происшествия отправились 10 специалистов с двумя снегоходами, тремя различными лодками и грузовым автомобилем.

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