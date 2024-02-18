Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Небольшие осадки, сильный ветер, гололедица и температура +1 градуса следует ожидать москвичам в воскресенье. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Небольшие осадки, по области местами умеренные. Гололедица», - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре объяснили рекордное количество снега в столице. Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в эту зиму выпало рекордное количество осадков из-за холода с востока и тепла с запада.