В Гидрометцентре объяснили рекордное количество снега в Москве

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал «Звезде», как часто в Москве выпадают полуметровые сугробы и от чего зависит количество осадков зимой.

По информации Гидрометцентра, на утро 16 февраля метеостанция ВДНХ зафиксировала высоту сугробов в 62 сантиметра. До этого такая же высота снежного покрова наблюдалась в 1966 году при февральской норме в 38 сантиметров.

«На 16 февраля норма сугробов в Москве составляет 38 сантиметров, то есть мы в полтора раза выше нормы. Если посмотреть по годам, то такая высота снега повторяется раз в 10-20 лет. Допустим, 64 сантиметра снега было 2 февраля в 1994 году, а 3 февраля в том же году - и вовсе 70 сантиметров», - рассказал метеоролог.

Эксперт объяснил, что такие сугробы возникают в Москве из-за ее расположения: по статистике, столица России часто попадает под действие циклонов, проходящие через Москву по практически каждую неделю.

«Виной тому теплый Гольфстрим и арктический холод. То есть с одной стороны у нас полярная зима и температуры до 40 градусов ниже нуля, а с другой - Гольфстрим с плюсовой температурой. Поэтому в районе Исландии и Гренландии идет стык теплого важного воздуха с холодным сухим, там зарождаются циклоны, идущие через Европу на Москву», - отметил Цыганков.

Влияет на количество осадков и общий контраст температур. Метеоролог напомнил об аномальных холодах, которые трижды приходили в Москву, и о том, что после этого со стороны Европы в столицу приходил теплый воздух, что в сумме создавало сильные перепады температуры.

«С одной стороны у нас арктический воздух через Архангельск, Вологду и Коми, и три аномалии отрицательного воздуха. С другой стороны, в Европе почти всю зиму плюсовая температура, минуса наблюдаются только в Альпах. Поэтому чем больше контраст температур, тем больше осадков выпадает. В этом году контраст очень большой», - подытожил Цыганков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе оттепели в Москву 17 и 18 февраля, температура воздуха приблизится к околонулевым отметкам. Однако, как отметил ученый, осадки в виде мокрого снега и мороси не позволят жителям и гостям столицы вдоволь насладиться теплой погодой.