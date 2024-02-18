Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе Валуйки

Ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе и Валуйках на юге Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.

«РСЧС: Валуйский ГО и г. Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - посоветовала мэрия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударе дрона-камикадзе ВСУ по селу Пороз на юго-западе Белгородской области. В результате атаки беспилотника никто из местных жителей не пострадал, был поврежден объект связи.