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Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе Валуйки

Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
Никита Черненко 2024-02-18 06:43:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе и Валуйках на юге Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.

«РСЧС: Валуйский ГО и г. Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - посоветовала мэрия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударе дрона-камикадзе ВСУ по селу Пороз на юго-западе Белгородской области. В результате атаки беспилотника никто из местных жителей не пострадал, был поврежден объект связи.

#в стране и мире #белгородская область #РСЧС #валуйки #ракетная опасность
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