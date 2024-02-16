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Дрон-камикадзе ВСУ ударил по селу на юго-западе Белгородской области

Поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет.
Никита Черненко 2024-02-16 12:29:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинский дрон-камикадзе ударил по селу Пороз Грайворонского городского округа на юго-западе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, под удар дрона попал инфраструктурный объект связи. Над ликвидацией последствий удара вскоре начнут работать оперативные службы.

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», - написал Гладков.

Минобороны России сообщало о перехвате силами ПВО России украинского беспилотника в небе над Белгородской областью этой ночью. Также дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря.

#в стране и мире #белгородская область #Вячеслав Гладков #дрон-камикадзе #Беспилотник ВСУ
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