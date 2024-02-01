Посол Антонов заявил, что США не хотят завершения конфликта на Украине

Администрация Соединенных Штатов не заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что об этом свидетельствуют поставки Киеву высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, и добавил, что безответственные слова американских чиновников об этих поставках «просто потрясают».

«Вместо того чтобы признать ужасающее преступление собственных "клиентов", США направляют им новую смертоносную продукцию», - приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского посольства в США.

По мнению российского посла, Соединенные Штаты, таким образом, даже «не словами, а делом подзуживают марионеток на новые злодеяния».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не смогут помогать Киеву без одобрения американского конгресса. Политик отметил, что Белый дом хочет получить одобрение именно на этот пакет финансирования, так как он был составлен с учетом нужд Украины.