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Добровольцев отряда «Барс» наградили орденами и медалями за храбрость

Во время боев с националистами наши военнослужащие неоднократно срывали ротации и атаки врага, уничтожали его технику и личный состав.
2024-02-18 06:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Добровольцам отряда «Барс» группировки войск «Днепр» вручили государственные награды на Херсонском направлении. В церемонии принял участие заместитель начальника Управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Сергей Дроздов.

Во время боев с украинскими националистами бойцы добровольческих отрядов неоднократно срывали атаки и ротации противника, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники. Отличившимся военнослужащим вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу» и «За храбрость».

Согласно указаниям российского президента Владимира Путина, госнаграды участникам спецоперации вручаются непосредственно на передовой. После торжественной церемонии добровольцы отрядов «Барс» вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач.

Ранее находящимся в госпитале участникам спецоперации вручили государственные награды и жилищные документы. В МО РФ заверили, что к моменту прибытия бойцов к новым местам службы будут решены жилищные вопросы и проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения для них.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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