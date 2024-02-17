Находящимся в госпитале участникам СВО вручили жилищные документы и госнаграды

Военнослужащим-участникам спецоперации вручили госнаграды и жилищные документы. Бойцов наградил начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, церемония состоялась в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве.

«В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. МО РФ обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы. Каждый из Вас пройдет здесь военно-врачебную комиссию и получит соответствующие документы для установления и получения социальных льгот и гарантий», - объяснил Кузнецов.

В мероприятии принял участие и руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Артем Святненко. Он подчеркнул, что все бойцы обеспечены жильем с учетом нового места работы либо будут получать компенсациию за аренду жилья в другом месте.

«В Департаменте жилищного обеспечения в режиме 24/7 работает для вас оперативная группа, и уверен, что вся проделанная работа позволит создать все условия для дальнейшего комфортного прохождения службы», - заверил Артем Святненко.

Жилищные документы получили более 50 военнослужащих, решивших продолжить службу, прошедших реабилитацию и профессиональную переподготовку. На базе госпиталя открыт консультационный пункт по теме жилищного обеспечения для находящихся на лечении военнослужащих-участников СВО. Это позволит быстро решать жилищные вопросы, которые появляются у военных, пока они находятся в ведомственных госпиталях. Им не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов, потому что это сделают сотрудники органов жилищного обеспечения прямо в госпитале.

Отличившимся военнослужащим вручено 25 государственных наград, в числе которых 17 орденов «Мужества», три медали «За Отвагу», медаль «Жукова», медаль «Суворова», две медали «За храбрость» II степени и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест.

Бойцам также вручили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, удостоверения ветерана боевых действий и воинские звания.

Ранее бойцам группировки войск «Запад» вручили госнаграды в зоне СВО. Видео награждения показало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.