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США впервые нашли подводный беспилотник хуситов

Беспилотник был обнаружен 17 февраля в ходе атаки военными США по объектам йеменских хуситов в Красном море.
Ирина Егорова 2024-02-18 23:25:01
© Фото: defense.gov

Подводный беспилотник йеменских хуситов впервые был обнаружен и атакован американскими военными 17 февраля в ходе операции в Красном море.

«Это первое наблюдаемое применение хуситами беспилотного подводного корабля с момента начала атак 23 октября», - передает RT.

Также США нанесли пять ударов по трем противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одному беспилотному надводному кораблю, уточняется в сообщении Центрального командования США в Х.

Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море. Вооруженные силы США и Великобритании наносят ответные удары по объектам военной инфраструктуры хуситов с 12 января. Бьют по радарным и пусковым установкам, складам с вооружением, местам хранения БПЛА. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан высказал опасения, что американская «игра с огнем» в Йемене может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.

#сша #Пентагон #красное море #подводный беспилотник #йеменские хуситы
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