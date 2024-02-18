США впервые нашли подводный беспилотник хуситов

Подводный беспилотник йеменских хуситов впервые был обнаружен и атакован американскими военными 17 февраля в ходе операции в Красном море.

«Это первое наблюдаемое применение хуситами беспилотного подводного корабля с момента начала атак 23 октября», - передает RT.

Также США нанесли пять ударов по трем противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одному беспилотному надводному кораблю, уточняется в сообщении Центрального командования США в Х.

Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море. Вооруженные силы США и Великобритании наносят ответные удары по объектам военной инфраструктуры хуситов с 12 января. Бьют по радарным и пусковым установкам, складам с вооружением, местам хранения БПЛА. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан высказал опасения, что американская «игра с огнем» в Йемене может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.