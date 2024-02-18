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Пашинян в Мюнхене заявил, что Ереван не разделяет позицию Москвы по Украине

Никол Пашинян заявил, что украинцы - это дружественный армянам народ.
Елизавета Егорова 2024-02-18 22:12:01
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями армянской диаспоры в Мюнхене.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», - цитирует ТАСС слова армянского премьера.

Пашинян добавил, что украинцы - это дружественный армянам народ и что ему больно от невозможности повлиять на сложившуюся на Украине ситуацию.

Ранее стало известно, что Евросоюз и Армения приняли решение расширять двустороннее сотрудничество. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, сигналы об этом поступили из Еревана еще в октябре прошлого года.

 

 

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