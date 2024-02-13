Боррель: Армения и ЕС планируют амбициозное расширение партнерства

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам пятого заседания Совета партнерства Евросоюза, заявил, что ЕС и Армения решили сильно расширить двустороннее сотрудничество. По словам Борреля, Ереван выразил желание сблизиться с союзом еще в октябре прошлого года.

«В ответ на это (желание Армении сблизиться. - Прим. ред.) в октябре Евросовет поручил мне изучить пути укрепления наших отношений по всем измерениям. И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства», - цитирует ТАСС слова Борреля.

Глава евродипломатии уточнил, что ЕС собирается расширить отношения с Ереваном в сфере безопасности и обороны. Союз уже призвал Армению совершить ряд реформ, которые позволят Еревану быстрее наладить диалог с ЕС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не обсуждал вопрос вхождения в НАТО. По словам премьера, между страной и альянсом только партнерские отношения и вопрос о вступлении в НАТО сейчас не стоит.