Боррель заявил, что ЕС не хватает денег на поставку снарядов Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил лидеров ЕС в нерешимости и подчеркнул, что ситуация на Украине разрешится весной на поле боя, а не на саммите глав МИД. Своим мнением о перспективах украинского конфликта Боррель поделился на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что мы понимаем, что сейчас перед нами ситуация войны. Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», - предупредил Боррель.

Он напомнил важность военной помощи Украине, особенно поставок боеприпасов для классического оружия. Боррель отметил, что в ЕС достаточно военных заводов для выпуска снарядов, но «не хватает финансирования», и призвал к более решительным действиям.

Напомним, что из-за двухнедельных каникул в палате представителей до конца февраля отложен вопрос о дальнейшем финансировании ВСУ со стороны США. Речь идет о военных поставках на 60 млрд долларов - соответствующий законопроект принял сенат США, но для вступления решения в законную силу требуется согласие нижней палаты американского парламента.