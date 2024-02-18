Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с резкой критикой «свободы по-амкрикански», комментируя марш неонацистов, прошедший в Нашвилле (штат Теннесси). Об этом сообщает Life.

«Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством. А сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как ее нарушение», - заявила Захарова.

Она обратила внимание, что никто - ни прохожие, ни полиция - никак не отреагировали на выходку неонацистов Blood Tribe.

«Никто не вызывает полицию: свобода же, каждый делает что хочет. Только получается, что это касается исключительно сил зла — таких, как неонацизм, гендерные эксперименты на детях, легализация наркотиков, сатанизм и прочее», - подчеркнула российский дипломат.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова усомнилась в искренности слов Зеленского о причинах сдачи Авдеевки и заявила, что он умеет «"воевать" только за большие деньги против мирных граждан».