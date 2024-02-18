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Захарова на примере марша неонацистов объяснила, в чем зло свободы по-американски

Официальный представитель МИД считает очень показательным отсутствие какой-либо реакции в США на марш неонацистов в Нашвилле.
Ирина Елагина 2024-02-18 19:04:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с резкой критикой «свободы по-амкрикански», комментируя марш неонацистов, прошедший в Нашвилле (штат Теннесси). Об этом сообщает Life.

 «Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством. А сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как ее нарушение», -  заявила Захарова.

Она обратила внимание, что никто - ни прохожие, ни полиция - никак не отреагировали на выходку неонацистов Blood Tribe.

«Никто не вызывает полицию: свобода же, каждый делает что хочет. Только получается, что это касается исключительно сил зла — таких, как неонацизм, гендерные эксперименты на детях, легализация наркотиков, сатанизм и прочее», - подчеркнула российский дипломат.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова усомнилась в искренности слов Зеленского о причинах сдачи Авдеевки и заявила, что он умеет «"воевать" только за большие деньги против мирных граждан».

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #свобода #Неонацизм #марш неонацистов
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