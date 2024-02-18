Зоозащитник заявил, что спасенный в Щербинке кот здоров и даже «переупитанный»

Спасенный в подмосковной Щербинке кот по кличке Барон, который оказался один в квартире и заставил переживать соседей из-за громкого воя, в полном порядке и даже имеет лишний вес. Никаких повреждений у него не нашли, и весит он семь килограммов, поэтому очень вероятно, что хозяевам его вернут. Об этом «Звезде» рассказал зоозащитник Эльдар Хантимиров.

«Кот сейчас находится на передержке по соседству. С самого начала его забрали, отвезли в клинику, осмотрели. Никаких нет повреждений. Вес кота семь килограммов, то есть он упитанный, даже переупитанный. Лишний вес у него <...> Если кот был бы худой, раненый, я бы не отдал, а тут, получается, кот в порядке», - сказал зоозащитник.

Хантимиров заявил, что хозяева просят вернуть Барона, говорят, что любят его. Судя по всему, друг семьи на какое-то время «забил» на кота, а тот очень контактный, не может без людей, вот и начал выть. Если хозяева адекватные люди, то Барон вернется домой. Их встреча с временными владельцами кота состоится сегодня.

Тот самый друг, который временно нес ответственность за Барона, заявил нашему телеканалу, что животное просто глухое, поэтому так громко мяукало. Сам он утверждает, что навещал котика через день, а в миске всегда была еда.

«Кто сказал, что кот не ел семь дней? Миска почти полная, кормил я его буквально вчера. Котик глухой, это особенность, у него и глаза разного цвета», - пояснил Андрей.

Напомним, что тревогу по поводу оставленного кота в квартире подняли соседи. Жительница жилого комплекса «Южный квартал» рассказала нашему телеканалу, что оставила в двери записку, однако никто не читал ее целую неделю. А последние несколько дней жалобы Барона превратились в крики.