Жителей Щербинки взволновала судьба неделю кричащего в запертой квартире кота

Жительница жилого комплекса «Южный квартал» в московской Щербинке рассказала про кота, жалобно воющего в квартире одного из соседей. Жительница подчеркнула, что никто из соседей на протяжении недели не видел хозяев домашнего животного.

«Периодически после работы я слышала мяуканье кота, но он немного жаловался и переставал. Я оставил записку, однако дверь явно никто не открывает, так как она висит так уже третий день», - подчеркнула Инна.

Гражданка отметила, что жалобы кота в последние дни переросли в «крики». О хозяевах и их местоположении также мало известно: соседи говорят, что владелец кота - глухонемой, периодически выпивает.

«Соседи давно их не видели: примерно неделю. То есть либо уехали, либо умерли. Полиция сказала, что не будет вскрывать дверь до появления трупного запаха. Сейчас планирую позвонить участковому, хоть как-то связаться с жильцами квартиры», - рассказала Инна.

Похожий случай недавно произошел в Люберца: там на несколько дней один в квартире остался спаниель, чей хозяин проходил лечение в наркологической больнице. Тогда было принято решение о вскрытии квартиры, а по возвращению домой хозяин отказался возвращать питомца, выразив надежду, что он попадет в хорошие руки.