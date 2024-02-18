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Шесть мирных жителей ранены в ДНР при детонации кассетных снарядов

ВСУ 18 февраля атаковали ДНР кассетными боеприпасами. Шесть мирных жителей получили ранения, сообщил Денис Пушилин.
Елизавета Егорова 2024-02-18 17:32:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 18 февраля получили ранения шесть мирных жителей в результате детонации кассетных боеприпасов, брошенных украинскими боевиками. Среди пострадавших трое детей, уточнил глава региона Денис Пушилин. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

«Сегодня в результате детонации кассетных боеприпасов противника на территории региона ранены шесть мирных жителей, из них трое детей. В Киевском районе Донецка на мине ПФМ "Лепесток" подорвался мужчина 1968 года рождения», - написал Пушилин в личном Telegram-канале.

Все раненые дети, мальчики 2012, 2013 и 2014 года рождения, находятся в Пантелеймоновке. Их состояние оценивается как тяжелое.

В ходе удара повреждения получили шесть жилых домов в Донецке, а также Дом детского творчества в Ворошиловском районе столицы, добавил глава ДНР. ВСУ применяли ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, РСЗО словацкого производства и БПЛА.

Ранее Пушилин заявил, что после взятия ВС РФ Авдеевки украинские боевики будут меньше обстреливать города ДНР. 

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел #Раненные #кассетные снаряды
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