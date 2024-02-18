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МО РФ: в ходе наступления в Авдеевке российские войска продвинулись на глубину 8,6 км

Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров.
2024-02-18 14:03:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Подразделения группировки российских войск «Центр» в ходе освобождения города Авдеевка в Донецкой Народной Республике продвинулись на глубину 8,6 километров. Об этом сообщили в Министерсте обороны России.

Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Потери противника составили более полутора тысяч военнослужащих.

Напомним, что президент России Владимиру Путину доложили о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Город находится под полным контролем военнослужащих группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. На момент зачитывания доклада Путину противник уже оставлял боевые позиции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#Минобороны РФ #освобождение #спецоперация #Авдеевка
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