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Песков: Путину в режиме реального времени докладывают о наступлении в Авдеевке

На данный момент российские войска развивают наступление и не дают противнику закрепиться на новых рубежах.
Алексей Курильченко 2024-02-18 13:59:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов в режиме реального времени докладывают президент России Владимиру Путину о ходе наступательных действий в рамках операции по освобождению Авдеевки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах... Верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени», - заявил Песков.

Напомним, что президент России Владимиру Путину доложили о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Город находится под полным контролем военнослужащих группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. На момент зачитывания доклада Путину противник уже оставлял боевые позиции.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #наступление #Авдеевка
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