Песков: Путину в режиме реального времени докладывают о наступлении в Авдеевке

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов в режиме реального времени докладывают президент России Владимиру Путину о ходе наступательных действий в рамках операции по освобождению Авдеевки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах... Верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени», - заявил Песков.

Напомним, что президент России Владимиру Путину доложили о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Город находится под полным контролем военнослужащих группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. На момент зачитывания доклада Путину противник уже оставлял боевые позиции.