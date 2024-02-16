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«Жизнь близится к закату»: бросивший спаниеля в закрытой квартире в Люберцах отказался от собаки

Хозяин спасенного спаниеля в Люберцах много лет страдает алкоголизмом. Когда собаку обнаружили одну дома, он был в наркологической больнице.
Елизавета Егорова 2024-02-16 18:11:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Оставивший спаниеля одного в квартире на несколько дней житель Люберец Игорь Лучнев рассказал, что за последние годы он потратил около полумиллиона рублей на лечение собаки и теперь не уверен, что может в дальнейшем позволить себе содержать животное.

«Я на распутье - не знаю, хочу ли вернуть собаку. За последние три года полмиллиона на собаке потерял - на лечение, на все. А я не такой богатый человек, чтобы столько денег выбрасывать на животное. Мне же тоже хочется кушать», - сказал Лучнев «360».

Спаниель был в квартире один, потому что хозяин находился в наркологической больнице, однако, по его словам, он оставил ему много еды и воды. Все бы ничего, но животное начало скулить, чем и вызвало интерес соседей и правоохранительных органов.

Лучнев подтвердил, что страдает от алкоголизма уже много лет. С 2011 года до пандемии он был в завязке, однако в какой-то момент вредная привычка вновь его настигла. Соседи пытались помочь хотя бы с уборкой квартиры, но мужчина оказывался.

Лучнев поблагодарил соседей за помощь с собакой и выразил надежду, что его питомец попадет в хорошие руки. Сам он вряд ли вернет спаниеля себе, потому что не видит грядущих перемен и считает, что жизнь близится к закату.

«Если собака попадет в хорошие руки, то это замечательно. Я же не отдаю пьянице какому-нибудь за рубль», - сказал мужчина.

Ранее член Комитета по вопросам собственности и имущественным отношениям Николай Иванов рассказал «Звезде», что в России должны появиться нормативные акты, гуманизирующие отношение к животным. По словам депутата, этот гуманизм должен проявляться, когда питомец беспомощен.

#в стране и мире #собака #домашние животные #Люберцы #хозяин
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