Президент Владимир Путин рассказал, о чем может жалеть Россия в отношении украинского конфликта.

Согласно ему, единственное, что вызывает сожаление, - что российская сторона не начала активных действий по этому направлению раньше. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», - заявил президент.

Он отметил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали и прямо публично заявили о том, что и не собирались выполнять Минские договоренности, а просто выигрывали время «для дополнительного накачивания оружием украинского режима».

Путин добавил, что Россия пытается прекратить войну, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств.

Девятого февраля в Сети появилось двухчасовое интервью президента России американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время него он затронул тему украинского конфликта.

После этого в Киеве начали полагать, что интервью с Путиным негативно повлияет на помощь Украине.

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко считает, что разговор Путина с журналистом из США может повлиять на мнение американцев, а также на американских политиков, принимающих решение о помощи Киеву.