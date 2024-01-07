Mash: автобус с туристами из России попал в смертельное ДТП на Шри-Ланке

Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком на Шри-Ланке, по меньшей мере, один россиянин погиб, еще девять пострадали. Об инциденте с путешественниками из России стало известно Mash.

По данным СМИ, авария произошла вечером 5 января, автобус на высокой скорости врезался в грузовик. Есть версия, что водитель автобуса, нанятого туроператоров, уснул за рулем.

«Вероятно, от переутомления. Два экскурсионных дня начинались очень рано», - предположили туристы.

Россияне рассказали, что им пришлось выбираться из окон самостоятельно. Несколько человек пострадали, но приехавшие экипажи службы спасения и скорой оставили их жалобы без внимания, пришлось добираться до больницы самим.

«В результате ДТП погиб мужчина, который ехал вместе с женой, остальные получили незначительные ушибы и царапины», - сообщают очевидцы.

Участники тура рассказали, что они путешествовали с тревел-блогером Артуром Бакаевым.