Вильфанд объяснил, почему тепло на выходных в Москве «не принесет радости»

В выходные, 17 и 18 февраля, в столицу придет оттепель - температура воздуха будет стремиться к нулю. Однако тепло не принесет радости москвичам, сказал в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, вместе с оттепелью придут осадки в виде мокрого снега, мороси и сильного ветра до 15 метров в секунду.

«Начиная с субботы температура будет стремиться к нулевой отметке - оттепельная погода. Циклон с запада как угодно - локтем, плечом - подтолкнет этот антициклон, и воздушные массы будут перемещаться уже с юго-запада. Тепло не принесет радости ни душе, ни телу, потому что осадки в виде мокрого снега, мороси...» - рассказал Вильфанд.

Снегопад, накрывший столицу в ночь на четверг, сохранится и в пятницу, отметил синоптик. При этом осадки будут не такими интенсивными. В конце рабочей неделе будет стоять настоящая зимняя погода. Температура воздуха будет ниже нормы примерно на 5-6 градусов.

«Постепенно интенсивность осадков уменьшится. Но до конца дня (15 февраля. - Прим. ред.) выпадет еще два-три миллиметра. И завтра, в пятницу, тоже день облачный и с осадками. Их интенсивность будет не такая большая. Температура ниже нормы. Настоящая зимняя погода - морозно и снежно», - отметил руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд также отметил необычность происходящего сейчас в столице: при высоком давлении, которое стоит в Москве, редко бывают интенсивные осадки. Из-за этого сильно усложняется жизнь в городе - проблемы возникают как у наземного транспорта, так и у воздушного.

Ранее жители столицы столкнулись с ледяными дождями. Они шли в Москве в первой половине недели. Позже осадки перешли в соседние регионы - Калужскую, Тульскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую и другие области.