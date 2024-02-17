МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Брянской, Воронежской и Калужской областями уничтожены 14 украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений в результате инцидентов, по словам глав российских регионов, нет.
Игнат Далакян 2024-02-17 07:39:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Четырнадцать украинских беспилотников уничтожены над Брянской, Воронежской и Калужской областями. Об этом сообщили главы этих регионов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к городу было уничтожено два украинских дрона.

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Об уничтожении вражеских БПЛА над Калужской областью сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, семь дронов было уничтожено над регионом.

О пяти сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Брянской областью сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений, по словам глав российских регионов, нет.

Ранее Министерство обороны России сообщало о перехвате пяти украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 февраля. Российское оборонное ведомство отмечало, что четыре БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, и еще один был перехвачен над белгородской областью.

#в стране и мире #бпла #Калужская область #беспилотники #Воронежская область #Брянская область
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 