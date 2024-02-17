Над Брянской, Воронежской и Калужской областями уничтожены 14 украинских БПЛА

Четырнадцать украинских беспилотников уничтожены над Брянской, Воронежской и Калужской областями. Об этом сообщили главы этих регионов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к городу было уничтожено два украинских дрона.

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Об уничтожении вражеских БПЛА над Калужской областью сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, семь дронов было уничтожено над регионом.

О пяти сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Брянской областью сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений, по словам глав российских регионов, нет.

Ранее Министерство обороны России сообщало о перехвате пяти украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 февраля. Российское оборонное ведомство отмечало, что четыре БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, и еще один был перехвачен над белгородской областью.