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Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских БПЛА за ночь

Четыре беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря, один был перехвачен над Белгородской областью.
2024-02-16 07:19:01
© Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников, нацеленных на атаку по объектам на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Четыре вражеских БПЛА были обнаружены над акваторией Черного моря, и еще один - над Белгородской областью. Средства ПВО перехватили и уничтожили цели, предотвратив террористические атаки.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в оборонном ведомстве.

Несмотря на совершаемые атаки Украины по объектам на территории России, НАТО продолжает спонсировать киевский режим вооружением. По итогам прошедшего заседания министров обороны государств НАТО в Брюсселе, генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил о планах Североатлантического альянса поставить Украине миллион новых беспилотников.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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