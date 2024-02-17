Ван И призвал США соблюдать принцип «одного Китая»

Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая», если американские власти действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе. С таким заявлением выступил глава китайского МИД Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И подчеркнул: в мире существует только один Китай, а Тайвань - часть территории Китая, и это реальный статус-кво тайваньского вопроса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР.

«Попытками изменить этот статус-кво являются сепаратистские действия "независимости Тайваня", а также попустительство и поддержка внешних сил. Если Соединенные Штаты действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также претворить в жизнь свое заявление об отсутствии поддержки "независимости" Тайваня», - сообщило внешнеполитическое ведомство Китая.

Помимо этого Ван И призвал США прекратить проводить обыски и преследовать граждан КНР на американской территории. Вашингтон, продолжил глава МИД Китая, должен способствовать активизации культурно-гуманитарных обменов, а также укреплению взаимопонимания между странами.

«Ван И призвал Соединенные Штаты прекратить необоснованные преследования и допросы китайских граждан и делать больше вещей, способствующих укреплению взаимопонимания между двумя народами», - приводятся слова главы китайского МИД.

Ван И попросил отменить незаконные односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерба законным правам Китая на развитие.

Помимо этого Блинкен с китайским коллегой обсудил развитие культурно-гуманитарных обменов и упрощение поездок между Китаем и США. Встреча носила откровенный, содержательный и конструктивный характер и, как отмечается, состоялась по просьбе госсекретаря США.