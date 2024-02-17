Расчет САУ «Акация» подбил танк и уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Расчеты САУ 2С1 «Акация» добровольческого отряда «Барс» уничтожили наблюдательный пункт и личный состав ВСУ на Угледарском направлении. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Разведчики вычислили с помощью беспилотников вычислили местоположение наблюдательного пункта, личного состава и танка противника. Информацию оперативно передали расчету САУ «Акация», бойцы начали наводить орудие на цель. Благодаря слаженной работе и мастерству артиллеристов удалось с первого выстрела поразить наблюдательный пункт и личный состав противника, а вторым повредить танк ВСУ.

После стрельбы расчет замаскировал боевую машину и покинул огневую позицию. Чтобы обезопасить расчет САУ от беспилотных летательных аппаратов противника, экипаж самоходной установки увеличен на одного военнослужащего, который вооружен противодроновым ружьем, способным нейтрализовать вражеские беспилотники.

Несмотря на время суток и погодные условия, наши военнослужащие несут постоянное боевое дежурство, наблюдая за небом и землей, чтобы вовремя выявить и уничтожить противника.

Ранее экипажи БМП-3 отразили атаку противника на Купянском направлении. Расчеты БПЛА вели контроль уничтожения целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.