Экипажи БМП-3 отразили атаку украинских националистов на Купянском направлении

Экипажи БМП-3 российской группировки «Запад» отразили атаку киевских формирований и уничтожили живую силу врага на Купянском направлении. На новых видеокадрах, опубликованных Министерством обороны России, показана работа наших военнослужащих.

Ведомство сообщило о безуспешных попытках украинских националистов прорваться к приграничным населенным пунктам и занять выгодные позиции. Их планам противостоят военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Определять, куда двигается противник, помогают передовые отряды и воздушная разведка. Затем в дело вступает БМП-3, которая эффективно стреляет как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

В описании к видео сказано, что разведка с помощью беспилотников определила, где находится противник и в каком направлении движется. После получения координат экипажи БМП-3 выехали на позиции на максимально близкое расстояние к противнику и ударили по выявленным целям. Камеры беспилотников зафиксировали результаты попаданий. Поразив цели, экипажи покинули позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Бронегруппы на БМП-3 постоянно выдвигаются для стрельбы прямой наводкой, сопровождают движение передовых отрядов для нанесения контрударов. Командир бронегруппы с позывным Вект был награжден орденом Мужества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.