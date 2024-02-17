Власти Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность. Губернатор Роман Старовойт обратился к гражданам с рекомендациями, передает «360».

В случае нахождения дома, нужно укрыться там, где нет окон. Будучи на улице, нужно укрыться в близлежащем здании или паркинге и подземном переходе.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», - указал Старовойт.

Вместе с этим глава региона заявил, что в Курской области работает ПВО. Продолжает сохраняться режим ракетной опасности.

Он добавил, что в Курской области запустили систему оповещения населения. Прежде губернатор говорил, что под Курском пожарные бригады ликвидировали открытое горение на нефтебазе, атакованной украинским беспилотником.