Военнослужащие российской группировки «Запад», проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили свои заслуженные награды.

Как сообщает Министерство обороны РФ, военнослужащие отличились на Купянском направлении, продемонстрировав мужество и героизм. Оборонное ведомство публикует кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила на передовых позициях.

Военнослужащим вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость». Командование поблагодарило бойцов за успешные действия на Купянском направлении, за вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, подчеркнув, что все награды получены заслуженно. После церемонии военнослужащие вернулись на позиции.

Гранатометчик с позывным Румын рассказал, как подбил украинскую инженерную технику при попытке прорыва позиции ВС РФ. Военнослужащий отметил, что задача его подразделения - выводить из строя и уничтожать технику противника, брать укрепления, дзоты и доты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.