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Бойцам группировки войск «Запад» вручили госнаграды в зоне СВО

Награждение отличившихся в ходе боевых действий военнослужащих состоялось на передовых позициях на Купянском направлении.
2024-01-30 11:59:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие российской группировки «Запад», проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили свои заслуженные награды.

Как сообщает Министерство обороны РФ, военнослужащие отличились на Купянском направлении, продемонстрировав мужество и героизм. Оборонное ведомство публикует кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила на передовых позициях.

Военнослужащим вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость». Командование поблагодарило бойцов за успешные действия на Купянском направлении, за вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, подчеркнув, что все награды получены заслуженно. После церемонии военнослужащие вернулись на позиции.

Гранатометчик с позывным Румын рассказал, как подбил украинскую инженерную технику при попытке прорыва позиции ВС РФ. Военнослужащий отметил, что задача его подразделения - выводить из строя и уничтожать технику противника, брать укрепления, дзоты и доты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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