Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«01 февраля т.г. около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Белгородской области российские ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских беспилотника, а над территорией Воронежской области - два БПЛА.

Немногим ранее Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской и Курской областями ночью было перехвачено и уничтожено пять БПЛА. В военном ведомстве уточнили, что над Белгородской областью ПВО РФ уничтожили 4 вражеских БПЛА, а над Курской областью - один украинский БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.