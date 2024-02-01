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Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Над территорией Белгородской области были перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА, а над территорией Воронежской области - два БПЛА противника.
2024-02-01 07:35:01
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«01 февраля т.г. около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в МО РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Белгородской области российские ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских беспилотника, а над территорией Воронежской области - два БПЛА.

Немногим ранее Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской и Курской областями ночью было перехвачено и уничтожено пять БПЛА. В военном ведомстве уточнили, что над Белгородской областью ПВО РФ уничтожили 4 вражеских БПЛА, а над Курской областью - один украинский БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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