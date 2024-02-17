Трамп заявил о намерении обжаловать решение суда Нью-Йорка о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал обжаловать решение суда штата Нью-Йорк и в частности судьи Артура Энгорона, который признал его виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

Согласно решению суда, Трампу запретят на трехлетний срок вести его бизнес в Нью-Йорке, а также обяжут выплатить штраф в размере более 350 миллионов долларов.

Экс-президент США заявил Fox News Digital, что судебное постановление является «еще одним примером того, как демократы пытаются остановить его, но им это не удастся».

«Мы будем подавать апелляцию», - заявил он журналистам.

В октябре генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск в отношении Трампа за то, что тот «совершил мошенничество, раздувая размеры свои активов».

Так, в течение десяти лет Трамп якобы завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов и делал это, чтобы получить займы для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

Вместе с этим на ближайшие три года Трампу запретят подавать заявки на кредиты в банки и другие финансовые учреждения штата, а также занимать руководящие должности в корпорациях Нью-Йорка в течение трех лет.