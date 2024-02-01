ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Петропавловске-Камчатском

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю совместно с УМВД России по Камчатскому краю задержали жителя краевого центра, готовившего теракт на объекте социальной инфраструктуры в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Камчатскому краю.

Согласно данным следствия, задержанный намеревался совершить теракт на центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению террористического акта, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств.

«В ходе обысков в арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, внесенная в федеральный перечень экстремистских материалов», - сообщили в УФСБ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле. Для этого задержанный изготовил несколько бутылок с «коктейлем Молотова», подозреваемого поместили под стражу.