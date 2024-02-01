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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Петропавловске-Камчатском

Подозреваемого заключили под стражу, правоохранительные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
Никита Черненко 2024-02-01 07:28:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю совместно с УМВД России по Камчатскому краю задержали жителя краевого центра, готовившего теракт на объекте социальной инфраструктуры в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Камчатскому краю.

Согласно данным следствия, задержанный намеревался совершить теракт на центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению террористического акта, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств.

«В ходе обысков в арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, внесенная в федеральный перечень экстремистских материалов», - сообщили в УФСБ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле. Для этого задержанный изготовил несколько бутылок с «коктейлем Молотова», подозреваемого поместили под стражу.

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