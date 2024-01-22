В Барнауле задержан местный житель, пытавшийся поджечь объект Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края при попытке совершения теракта на объекте Минобороны России в Барнауле. Установлено, что мужчина 1979 года рождения вышел на связь в Интернете с представителями запрещенной в России организации и заявил о готовности действовать в ее интересах.

В пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю сообщили, что задержанный действовал по указанию «куратора» и специально для осуществления своих замыслов изготовил несколько бутылок с «коктейлем Молотова».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта». Решением суда мужчина помещен под стражу.