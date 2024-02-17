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Военкор «Звезды» Пионтковский рассказал, как получил ранение в Пантелеймоновке

Во время работы над сюжетом о последствиях удара ВСУ съемочную группу атаковал дрон-беспилотник.
Ирина Елагина 2024-02-17 21:47:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военкор «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение в Пантелеймоновке в результате атаки украинского беспилотника днем 17 февраля.

«Мы работали сегодня для вечернего эфира в поселке Пантелеймоновке. В районе 15:30 , когда мы помогали нашим зарубежным коллегам подснять сюжет, делали стендап, мы увидели дрон-беспилотник. Разбежались в разные стороны, я упал, поднялся, почувствовал боль в ноге. Коллеги оказали первую помощь», - рассказал Пионтковский, как развивались события.

Напомним, что сегодня ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по поселку Пантелеймоновка, погибли четыре человека, в том числе 15-летняя девочка, еще шестеро ранены и находятся в больнице. По словам очевидцев «это было действительно страшное зрелище, украинские националисты стреляли прицельно по мирным домам».

#беспилотник #дрон #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #Пантелеймоновка #Даниил Пионтковский
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