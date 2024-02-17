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Жители Пантелеймоновки в ДНР рассказали, как дети прятались от обстрела ВСУ

После удара ВСУ по Пантелеймоновке из разрушенного дома в мороз в одних трусах выбежал 10-летний мальчик.
Ирина Елагина 2024-02-17 18:45:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Двухэтажный многоквартирный дом разрушен в результате утренней атаки ВСУ по Пантелеймоновке в ДНР. Корреспондент «Звезды» передает с места происшествия.

На кадрах видео - жилой дом превращен в руины: пробита крыша и стены, ударной волной сорваны балконы, всюду груды кирпича, бетона... и детские игрушки.

По данным главы Ясиноватского муниципального округа Дмитрия Шевченко, под завалами погибли четыре человека, в том числе девочка-подросток, ранены шесть человек, среди них двое детей - девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения.

Жители соседних домов рассказывают, что их шокировал 10-летний мальчик, который после удара ВСУ в одних трусах в мороз выскочил из разрушенного дома и побежал по улице.

В поселке продолжается разбор завалов, еще предстоит оценить масштаб последствий и причиненный ущерб.

#ДНР #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #Пантелеймоновка
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