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Артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на Артемовском направлении из «Града»

На видео запечатлены кадры мощных ударов наших артиллеристов 122-мм реактивными снарядами по позициям противника под Артемовском.
2024-02-17 06:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск нанес удары по позициям украинских боевиков на Артемовском направлении. Видео их работы опубликовало МО РФ.

Недалеко от линии боевого соприкосновения на Артемовском направлении передовые артиллерийские наводчики и расчеты БПЛА выявили позиции ВСУ, а также скопление живой силы противника. Расчет РСЗО «Град» нанес удар 122-мм реактивными снарядами по указанным разведкой координатам и успешно поразил цели в районе одного из опорных пунктов противника.

В основном реактивная артиллерия бьет по опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, тяжелой технике врага. После каждой стрельбы машина скрытно меняет позицию для перезарядки и нанесения новых ударов.

Ранее были опубликованы кадры ударов вертолетов Ка-52 по украинской пехоте на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, все цели были успешно поражены.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #РСЗО Град #Артемовское направление
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