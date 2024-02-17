Артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на Артемовском направлении из «Града»

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск нанес удары по позициям украинских боевиков на Артемовском направлении. Видео их работы опубликовало МО РФ.

Недалеко от линии боевого соприкосновения на Артемовском направлении передовые артиллерийские наводчики и расчеты БПЛА выявили позиции ВСУ, а также скопление живой силы противника. Расчет РСЗО «Град» нанес удар 122-мм реактивными снарядами по указанным разведкой координатам и успешно поразил цели в районе одного из опорных пунктов противника.

В основном реактивная артиллерия бьет по опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, тяжелой технике врага. После каждой стрельбы машина скрытно меняет позицию для перезарядки и нанесения новых ударов.

Ранее были опубликованы кадры ударов вертолетов Ка-52 по украинской пехоте на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, все цели были успешно поражены.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.