Глава МИД Украины Кулеба закурил в прямом эфире

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба закурил во время прямого эфира украинского новостного телемарафона. Ведущий в это время задал ему вопрос по ситуации с польскими фермерами на границе с Украиной, но Кулеба его не услышал.

Министру показалось, что на трансляции появились временные перебои. Сейчас он находится на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее стало известно, что глава украинского МИД сравнил страны, помогающие Киеву, со слонами. По словам Кулебы, они будут оказывать помощь, потому что считают Украину «членом своего стада».