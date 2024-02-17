Главы МИД G7 озвучили условие для разморозки российских активов

Главы МИД G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока «Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб», следует из заявления министров по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Они подтвердили свою решимость удерживать суверенные активы России в своих юрисдикциях в неподвижном состоянии до тех пор, пока она не заплатит за причиненный ущерб», - приводит РИА Новости фрагмент заявления.

Главы МИД также высоко оценили работу министерств финансов и иностранных дел стран «большой семерки», проделанную в отношении конфискации активов России на территории Евросоюза, а также поддержали будущие дискуссии по поводу этого вопроса.