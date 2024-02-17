Глава МИД КНР Ван И заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине

Китай не теряет надежды на мирное урегулирование украинского конфликта при своем непосредственном участии. Позицию Пекина на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Что касается украинского кризиса, Китай никогда не отказывался от содействия миру и не ослаблял усилий по содействию переговорам», – приводит радио Sputnik слова Ван И.

Он напомнил о встречах и переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с мировыми лидерами, с президентом России Владимиром Путиным, руководством Украины и подчеркнул стремление Китая «прийти к консенсусу по поводу прекращения конфликта и проложить путь к мирным переговорам».

«Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем потери всех сторон будут меньше», - подчеркнул Ван И.

Напомним, что страны ЕС готовятся к принятию 13-го пакета антироссийских санкций с введением ограничений и для ряда китайских граждан и компаний, сотрудничающих с РФ.