Путин заявил о многократном увеличении выпуска различной техники ОПК РФ

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России многократно увеличили выпуск различной техники в течение полутора лет. О высоких достижениях ОПК президент России Владимир Путин сообщил во время посещения Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

По данным Путина, выпуск индивидуальной бронезащиты увеличился в 10 раз, производство автомобилей разного класса выросло в 7 раз, количество выпущенных танков выросло в 5 раз.

«Не на какие-то проценты, а в пять раз, а производство бронемашин различного класса - в 3,5 раза. Все в разы, разы», - подчеркнул президент, говоря об увеличении объемов производства.

Глава государства отметил, что ОПК показал «очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора».

Ранее сообщалось, что сегодня Путин посетил Уралвагонзавод в Свердловской области, оценил мощности производства бронетехники. Также в планах свердловской поездки президента визит на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и совещание по железнодорожной тематике.