Российская артиллерия поразила более ста целей противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«В ходе активной обороны подразделения группировки при поддержке артиллерии и авиации отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Ямполовки и Кузьмино», - рассказал Савчук.

Офицер также сообщил, что огнем артиллерии было поражено более ста целей на данном направлении. В том числе два опорных пункта, пять районов скопления техники, позиции полевой артиллерии противника в районах Северска, Григоровки, Ямполь и Серебрянки, отметил начальник пресс-центра группировки войск «Центр».

«Потери противника за сутки составили до 280 военнослужащих украинских войск и семь автомобилей», - сообщил Савчук.

Ранее на Краснолиманском направлении провалились три атаки противника. ВСУ пытались наступать в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, но потерпели неудачу.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.