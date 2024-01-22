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Три украинские атаки провалились на Краснолиманском направлении за сутки

Неприятель пытался наступать в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, но потерпел неудачу.
2024-01-22 11:45:01
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Центр» отразили три украинские атаки за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. 

«В районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковыми подразделениями группировки отражены три атаки штурмовых групп 21-го батальона и 63-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Савчук. 

Он рассказал и о боевой работе артиллерийских подразделений группировки за сутки. Были поражены более сотни целей, включая два украинских опорных пункта, три района скопления техники, а также артиллерийские расчеты. 

Всего же неприятель в зоне ответственности группировки «Центр» потерял до 80 боевиков за сутки, три автомобиля и 152-миллиметровое орудие Д-20. 

Ранее сообщалось, что расчет российского «Гиацинта» сорвал ротацию ВСУ, ударив по опорному пункту неприятеля на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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